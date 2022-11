Heino lebt seiner Frau zuliebe inzwischen in Kitzbühel

Schlagersänger Heino geht bald wieder auf Tournee. © APA/TOBIAS STEINMAURER

Düsseldorf, Kitzbühel – Heino (83) hat seinen Lebensmittelpunkt ins österreichische Kitzbühel verlegt - seiner Frau zuliebe. "Hannelore fühlt sich in Österreich wohler", sagte Heino am Mittwoch in Düsseldorf, wo er 1938 auf die Welt kam. Lange Zeit hatte das berühmte Paar in Bad Münstereifel gewohnt, wo Heino seit 2019 Ehrenbürger ist. Doch das Klima sei in Kitzbühel für seine Frau besser.

Entgeltliche Einschaltung

"Wenn ich allein das Sagen hätte, würde ich nach Düsseldorf ziehen", sagte der blonde Barde mit der dunklen Sonnenbrille. Dort habe er in der Oststraße als Kind Schrott gesammelt und zu Geld gemacht. Neben der Düsseldorfer Christuskirche, in der er in wenigen Wochen auftreten werde, sei er 1938 geboren worden.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Facebook (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

In dem im Krieg zerbombten Gotteshaus sei er als Kind den halbzerstörten Turm hinauf geklettert. Seine Freunde hätten dort oben zu Silvester die Glocken geläutet. "Das war lebensgefährlich - aber so war das damals", sagte Heino.