Wirtschaft in der Krise: Deutsche Unternehmen erwarten harten Winter

"Die Unternehmen befürchten, dass das Schlimmste noch kommt", erklärte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Dabei hat die wichtige Industriesparte in Deutschland, Maschinen- und Anlagenbau, gerade überraschend viele Aufträge erhalten. Der deutsche Branchenverband VDMA berichtete für den September von einem preisbereinigten Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im laufenden Jahr werde die Produktion wie angestrebt voraussichtlich um ein Prozent wachsen.

Hohe Energiekosten und Fachkräftemangel hinderten viele Unternehmen in Deutschland an notwendigen Investitionen, lautet das Fazit einer weiteren Umfrage des deutschen Familienunternehmer-Verbandes. Die Erwartungen zur Auftragslage seien inzwischen fast so niedrig wie zu Beginn der Coronapandemie, teilte der Verband in Berlin mit. Man blicke aktuell in eine düstere Zukunft, sagte Verbandspräsident Reinhold von Eben-Worlée. "Kurzfristig vermag die nun angekündigte Gaspreisbremse vielen Unternehmen zwar ein wenig Planungssicherheit zurückgeben. Gleichzeitig braucht es aber eine durchdachte und krisenfeste Strategie, um den Energiemarkt und damit unsere Wirtschaftskraft wieder zu stabilisieren."