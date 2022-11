72-jähriger Mann mit Traktor bei Rettenbacher Alm gekippt

Rettenschöss – Der Traktor eines 72-jährigen Mannes ist am Mittwochnachmittag im Bereich der Rettenbacher Alm in Rettenschöss gegen einen Hang gekippt, wodurch der Mann unbestimmten Grades verletzt wurde. Der bergabwärts fahrende Lenker hatte vorher aus gesundheitlichen Gründen an einer bergseitigen Ausweiche angehalten, als das Gefährt plötzlich Übergewicht bekam und gegen den Hang kippte.