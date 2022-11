Pädagoge soll Kind in Wiener Kindergarten missbraucht haben

Wien – Pädagogen aus zwei Wiener Kindergärten werden unabhängig voneinander in zwei am Mittwoch bekanntgewordenen Fällen von Kindesmissbrauch beschuldigt. In einem soll ein Kind innerhalb eines Kindergartens missbraucht worden sein, berichtete der stellvertretende Abteilungsleiter der MA 10, Kurt Burger, gegenüber einzelnen Online-Medien und in ORF-"Wien heute". Der zweite Übergriff eines Pädagogen soll demnach "im privaten Umfeld", nicht in einem Kindergarten verübt worden sein.