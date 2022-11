Wegen Körperverletzung: Jérôme Boateng zu Millionenstrafe verurteilt

München – Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng ist in seinem Berufungsprozess wegen Körperverletzung verurteilt worden. Das Landgericht München I verhängte am Mittwoch eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10.000 Euro, insgesamt 1,2 Millionen Euro. Damit wäre Boateng - anders als nach dem erstinstanzlichen Urteil - vorbestraft. Der 34-Jährige kann noch einmal Rechtsmittel einlegen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Boateng seine damalige Partnerin in einem gemeinsamen Karibik-Urlaub 2018 geschlagen, verletzt und beleidigt hat. Verurteilt wurde der Weltmeister 2014 nun in zwei Fällen wegen Körperverletzung, in erster Instanz nur in einem Fall. Boatengs Verteidiger hatten am Mittwoch einen Freispruch gefordert. Sie beklagten eine Vorverurteilung ihres Mandanten. Ex-Bayern-Spieler Boateng steht derzeit bei Olympique Lyon unter Vertrag. (dpa)