Jetzt im Live-Ticker: Thomas Schmid wird im U-Ausschuss befragt

Mit Spannung wurde am Donnerstag der Auftritt von Thomas Schmid im ÖVP-U-Ausschuss erwartet – wir berichten via Live-Ticker. Im Vorfeld hatte die ÖVP eine Bitte der Korruptionsstaatsanwaltschaft abgelehnt. Die grüne Justizministerin Zadić rief deshalb den Verfassungsgerichtshof an.