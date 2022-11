FPÖ-Kritik an Recht auf Rückkehr für Tiroler Landesräte

Innsbruck – Der TT-Bericht, dass LR Astrid Mair (VP) ein Rückkehrrecht als Bezirkspolizeikommandatin Kufstein für die Zeit nach der Landesregierung hat, führte gestern zu Kritik durch die FPÖ. Klubobmann Markus Abwerzger fordert eine Überarbeitung der geltenden Gesetze hinsichtlich des Rückkehrrechts für aktive Politiker. Menschen, die in der Privatwirtschaft ihre Jobs aufgeben, hätten diese Möglichkeit auch nicht. Die Rückkehr in den Bundesdienst sei ein Relikt „des politischen Beamtentums in der Monarchie“.