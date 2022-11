Auf den Spuren des großen Telfer Künstlers Joseph Schöpf

In diesem Gemälde in Reith im Alpbachtal verewigte Joseph Schöpf seine Frau als hl. Notburga – und sich selbst als Bettler.

Die Kulturinteressierten, die sich auf Schöpfs Spuren hefteten, zeigten sich erstaunt, in wie vielen Tiroler Gemeinden der bedeutende Kirchenmaler, der am Übergang vom Rokoko zum Klassizismus wirkte, großartige Bilder hinterlassen hat. So besichtigte die Gruppe unter der fachkundigen Führung des ehemaligen Chefs des Tiroler Denkmalamts, Franz Caramelle, Kirchen und Kapellen in nicht weniger als sieben Orten – in Volders, Wattens, Schwaz, Reith im Alp- bachtal, Brixen im Thale, St. Johann und Kirchdorf.