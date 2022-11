Diakoniewerk in Hopfgarten sucht Integrative Jobs für die kalte Jahreszeit

Celine Gwiggner übernimmt mit der „Integrativen Beschäftigung Hopfgarten“ Botengänge in der Gemeinde Hopfgarten.

Hopfgarten i. Br. – Die „Integrative Beschäftigung Hopfgarten“ des Diakoniewerks freut sich über neue Aufträge in den Wintermonaten. „Unsere begleiteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen in der warmen Jahreszeit viele Außenarbeiten, die im Winter nicht möglich sind. Um gut planen zu können, sind wir jetzt schon auf der Suche nach Aufträgen“, erklärt Leiterin Johanna Lettenbichler.

„Im Sinne der integrativen Beschäftigung wäre es toll, wenn unsere begleiteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Aufgaben direkt in den Firmen machen könnten. Man kann uns auch Aufträge wie Montage von Kleinteilen vorbeibringen und wir erledigen das bei uns in Hopfgarten“, erklärt Lettenbichler.

Das Diakoniewerk begleitet Menschen mit Behinderung oder Lernschwierigkeiten in verschiedenen Einrichtungen in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel. Ziel ist es, ihnen Zugang zu Arbeitswelten zu ermöglichen, die ihnen oftmals verwehrt bleiben. Die Jobcoaches des Diakoniewerks vermitteln daher auch Praktika in verschiedenen Berufsfeldern. „Wir sind stets auf der Suche nach weiteren Partnerbetrieben, sei es Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Fertigungsbetriebe oder auch öffentliche Einrichtungen“, erklärt Johanna Lettenbichler. (TT, aha)