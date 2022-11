Experten suchten Impulse für die Ortsentwicklung in St. Johann

St. Johanns Ortsmarketingleiterin Marije Moors (Mitte) traf sich mit Experte­n aus Tirol und anderen Bundesländern in St. Johann.

St. Johann i. T. – Orts- und Stadtmarketing-Experten aus Tirol, Südtirol, Salzburg, Oberösterreich und Vorarlberg trafen sich kürzlich in St. Johann in Tirol. Neben Vernetzung und Austausch standen beim Tiroler Orts- und Stadtmarketingtag wichtige Regionalentwicklungsthemen auf der Agenda. „Es waren fast alle Kollegen aus Tirol da. Man hat ja nicht so oft die Gelegenheit, sich auszutauschen“, freut sich St. Johanns Ortsmarketingleiterin Marije Moors über die 35 bis 40 teilnehmenden Experten. Moors hat das Treffen gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Tirol (Sparte Handel) und dem Dachverband Stadtmarketing Austria organisiert.