Viel Betrieb auf kleiner Pistenfläche: Unfallgefahr auf Gletschern steigt

Innsbruck – Das Wetter der vergangenen Wochen hat nicht nur einen Hauch von Sommer in den Herbst gebracht, sondern auch Wintersportbegeisterten traumhafte Bedingungen in den Gletscherskigebieten beschert. Einheimische, Gäste und internationale Trainingsgruppen tummeln sich dieser Tage bei Bilderbuchwetter auf oft sehr beengtem Raum. Und das hat Folgen: So haben sich die Meldungen von Kollisionen und Pistenunfällen in den vergangenen Tagen gehäuft. Am Dienstag rutschte, wie berichtet, ein 47-jähriger Skifahrer in Sölden nach einem Sturz in eine Trainingsgruppe. Drei Personen wurden dabei verletzt. Am Sonntag prallte am Hintertuxer Gletscher ein 50-jähriger Skifahrer gegen ein Skidoo und verletzte sich dabei schwer.