Vandalismus gutgeheißen? Aufregung über FPÖ-Posting in Innsbruck

Innsbruck – Heftige Kritik an Vize-BM Markus Lassenberger (FPÖ) kommt von der Innsbrucker SPÖ. In einem Instagram-Beitrag hatte Lassenberger, im Brotberuf Polizist, ein Foto des – neuerlich beschmierten – „Grüß Göttin“-Schildes von Künstlerin Ursula Beiler beim Kreisverkehr Innsbruck-Mitte gepostet und wie folgt kommentiert: „Die Welt ist wieder in Ordnung!“