Gewerkschafterin Luxner in „Tirol Live“: „Können nichts ‚einstellen‘ in der Pflege“

Innsbruck – „Es ist immer wieder dasselbe“, sagt Margit Luxner, selbst Mitarbeiterin in einem Altenwohnheim in Kitzbühel und Vertreterin der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) in der Gewerkschaft für Privatangestellte (GPA). Die Ansprüche in Pflegeberufen würden immer größer, auf die Arbeitzeitverkürzung warte man aber immer noch. „Maske muss immer noch den ganzen Tag getragen werden“, sagt Luxner. Wer nicht geimpft sei, müsse testen.