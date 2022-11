Selbst gezimmerter Schwindel: Heller fälschte Basquiat-Arbeit

Wien – Erst kurz vor seinem Tod hatten sie sich kennen gelernt. 1986 bat André Heller Jean-Michel Basquiat um einen künstlerischen Beitrag für seinen Vergnügungspark „Luna, Luna“. Da war der US-amerikanische Künstler längst ein Star. Zugestimmt hat er dennoch. Er lieferte den Entwurf für ein Miniatur-Riesenrad. Davon erzählte Universalkünstler Heller, den man in Tirol vor allem als Erschaffer der Swarovski Kristallwelten kennt, 2016 dem Kunsthistoriker Dieter Buchhart in einem Interview. Als Souvenir von damals blieb Heller aber nicht nur Basquiats Entwurf, sondern auch eine unbetitelte Zeichnung des Meisters, gefasst in einen mit unzähligen kleinen Nägeln beschlagenen Rahmen. Ein Stück Holz, das selbst zum millionenschweren Kunstwerk wurde. Und seit gestern Teil eines Kunstkrimis ist, legen Recherchen des Falter doch nahe, dass Heller ebenjenen Rahmen bewusst seinem berühmten Künstlerkollegen zuschrieb, um finanziell davon zu profitierten. Hat Heller also einen Basquiat „gefälscht“ – wie gestern mehrere Medien behaupteten?

Geschwindelt hat der Wiener Poet gegenüber Buchhart in jedem Fall. In einem ersten Gespräch mit dem Falter spricht Heller nun von „Legende“ – ein Märchen, das Teil des Interviews mit Buchhart wurde. Heller räumt heute zudem ein: Er habe die Arbeit nach dem Tod von Basquiat 1988 selbst in Wien „gebastelt“ – also mit Freunden Nägel in handelsübliche Besenstiele geschlagen und Skizzen des verstorbenen Künstlers mit Farbe auf den Rahmen collagiert. Wäre das Ergebnis der Bastelstunde nach wie vor in Hellers Besitz, würde man den Schwindel wohl als Bubenstreich abtun. Das Problem: Der Rahmen gelangte samt Zeichnung eines stilisierten Kopfs (siehe Bild) in den Handel, wurde 2017 etwa von Wienerroither & Kohlbacher auf der TEFAF in Maastricht und dann in New York prominent präsentiert. Das zeigen heute noch Aufnahmen vom Messestand des Wiener Kunsthandels, die online abrufbar sind. In der dazugehörigen Bildbeschreibung werden sowohl Zeichnung („Untitled (Head), 1983“) als auch Rahmen („Untitled (Frame), 1987“) klar als Werke von Basquiat ausgewiesen. Laut Falter wurden damals beide Werke gemeinsam für sechs Mio. Euro angeboten. Und: Verkauft habe Heller den Rahmen später um 800.000.