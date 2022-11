TT-Analyse zu André Heller: Ein zu hoher Preis für einen „kindischen Streich“

Wer hat’s erfunden? Diese Frage zählt in der Kunst ebenso wie: Wer hat’s gemacht? Beantwortet werden können beide Fragen nicht immer. Oft sind KunsthistorikerInnen mit Oral History konfrontiert – und müssen diese bestmöglich überprüfen. Das hätte geschehen sollen im jüngsten Kunstkrimi made in Austria. Der Beschuldigte: der in Tirol bestens bekannte Kunsttausendsassa André Heller. Der Vorwurf: Er soll einem Rahmen gebastelt und als Werk des US-Starkünstlers Basquiat (der aktuell in der Albertina als solcher gefeiert wird) ausgegeben haben – mutmaßlich, um davon finanziell zu profitieren.