Patschert und ohne Weitblick: TT-Kommentar zu Zoller-Frischauf-Sager

Andererseits sollte die in zwei Pullover gehüllte und „befilzpatschte“ ehemalige Wirtschaftslandesrätin wissen, wie sie mit diesen sensiblen Fragestellungen umgehen sollte. In diesem Fall leider nur patschert, überheblich und selbstgerecht. Was hat Putins mörderischer Überfall mit der Korruption in der Ukraine zu tun? Marschiert plötzlich Liechtenstein in Österreich ein, weil unsere Innenpolitik gerade in vielen schwarzen Korruptionsskandalen versinkt? Was tut es zur Sache, dass Wolodymyr Selenskyj Schauspieler war? Wie übrigens auch Ex-US-Präsident Ronald Reagan.