Verkehr auf Schiene statt auf Straße: „Verlagerungspflicht ist anzudenken“

München, Innsbruck, Bozen – 51,1 Millionen Tonnen an Frachtvolumen wurden im Jahr 2020 über den Brenner transportiert. Davon entfielen 37,4 Millionen Tonnen auf die Straße und nur 13,7 Millionen auf die Schiene. Der so genannte „Modal Split“ lautet daher 73 zu 27 Prozent. Noch im Jahr 2010 lag der Anteil der Schiene im alpenquerenden Güterverkehr am Brenner bei 36 Prozent. Zum Vergleich: In der Schweiz ist das Verhältnis nahezu spiegelverkehrt, die Schiene hat hier einen Anteil von 72 Prozent.