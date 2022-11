Auto prallte in Zirl frontal gegen Lkw: Verletzte Lenkerin (24) im Pkw eingeklemmt

Zirl – Zu einem schweren Unfall ist es am späten Mittwochnachmittag in Zirl gekommen. Auf der Zirler Straße war eine Autofahrerin (24) plötzlich in den Gegenverkehr geraten, wo sie frontal mit einem Lkw zusammenstieß. Die 24-Jährige wurde in dem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere befreit werden. Der Notarzt versorgte die Verletzte noch vor Ort, ehe sie ins Spital nach Innsbruck gebracht wurde. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist nicht bekannt.