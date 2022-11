Imster verlor auf Fake-Seite im Internet über zehntausend Euro

Imst – Internetbetrügern ist ein Mann in Imst auf den Leim gegangen. Er hat dadurch über 10.000 Euro verloren. Der Österreicher war Anfang September 2022 über einen Link zu einer angeblichen Trading-Plattform im Internet gelangt. Dort hat ihn dann ein mutmaßlicher Broker kontaktiert, woraufhin der Tiroler ein Konto auf einer anderen Plattform eröffnet hat.

Was folgte waren mehrere Transaktionen auf besagtes Konto, die sich am Ende auf einen niedrigen fünstelligen Eurobetrag summierten. Das Geld wurde angeblich in Bitcoins umgewandelt und zu der Trading-Plattform weitertransferiert. Tatsächlich hat der Imster aber seither keinen Zugriff mehr auf das Geld. (TT.com)