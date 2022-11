Erster Trailer veröffentlicht: „Avatar 2" kommt 13 Jahre später ins Kino

Der Kinostart in Österreich erfolgt am 14. Dezember.

13 Jahre später ist es endlich soweit: Am 14. Dezember kommt mit „Avatar 2: The Way of Water" endlich die Fortsetzung in die Kinos. Altbekannte Gesichter kehren zurück. Vor der Kamera wieder mit dabei: Sam Worthington (46) als Hauptcharakter Jake Sully, Zoe Saldana (44) als seine Frau Neytiri und Sigourney Weaver (73).