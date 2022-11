Westliche Kreise erwarten Rückzug Russlands aus Cherson

Ein Mann sitzt auf einer Panzersperre in Cherson. Russische Truppen sollen sich angeblich aus der Stadt zurückziehen.

Kiew, Moskau – Westlichen Sicherheitskreisen zufolge bereitet Russland den Rückzug seiner Truppen aus der südukrainischen Stadt Cherson vor. Die Russen hätten wohl entschieden, dass "die Stadt den Kampf nicht wert" sei, so ein hochrangiger Beamter einer westlichen Regierung am Donnerstag in einem Hintergrundgespräch vor Journalisten. Allerdings sei es immer möglich, dass sich die Militärführung kurzfristig umentscheide, auch wenn derzeit alles auf einen Rückzug hindeute, schränkte er ein.