Kaltfront bringt deutliche Abkühlung, viel Regen und Schnee in den Bergen

Eine Kaltfront und ein Oberitalientief sorgen am Freitag in ganz Österreich für Niederschläge. Zudem sinkt die Schneefallgrenze vor allem nördlich des Alpenhauptkammes deutlich ab. © ZAMG

Innsbruck ‒ Der verlängerte „Altweibersommer" geht zu Ende, Tirol bekommt in höheren Lagen sogar einen Gruß vom Winter ab: Eine Kaltfront und ein Italientief bringen am Freitag dichte Wolken und verbreitet Regen, „weiter oben" vorübergehend auch winterliche Bedingungen, etwa auf Passstraßen.

Entgeltliche Einschaltung

Spätestens am Sonntag steht laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) aber im Großteil des Landes schon wieder trockenes Wetter ins Haus, auch die Sonne zeigt sich.

Erst Südföhn, dann Schnee im Bergland

In der Nacht zum Freitag setzt somit im Westen und Süden Regen ein, der phasenweise kräftig ausfällt und im Laufe des Freitags unter Abschwächung in den Osten vorankommt

Vor dem Regen kam es dagegen zu Südföhn, der speziell am Donnerstag in den typischen Föhnstrichen der Alpennordseite durchzog. Und mit der Passage des Tiefs fließt schließlich Kaltluft ein, so dass passend zur Jahreszeit auch Schnee wieder ein Thema wird.

5 x 1 SAMSUNG QLED Smart TV zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Die Schneefallgrenze sinkt in Tirol am Freitag auf etwa 1000 m Höhe ab, so dass in den höher gelegenen Orten immerhin mal ein paar Zentimeter Neuschnee drinnen sind. Am Alpenhauptkamm darf man sich oberhalb von rund 2000 m auf bis zu 50 cm Neuschnee „freuen", meldete etwa die Österreichische Unwetterzentrale.

Winterreifenpflicht seit 1. November

Auf höheren Passstraßen (Arlberg, Brenner, Gerlospass, Felbertauern-Nord, Pass Thurn, Tauernautobahn) ist mit winterlichen Fahrbahnbedingungen zu rechnen, welche entsprechende Winterausrüstung erforderlich machen.

Mit den ersten Schneefällen rückt nämlich auch die seit 1. November geltende Winterreifenpflicht und die Mitführpflicht von Schneeketten in den Fokus. Verkehrslandesrat René Zumtobel appeliert dabei auch auch an Transportunternehmen und die Lkw-Fahrer: „Auch die Brennerautobahn kann in den kommenden Tagen von den Schneefällen beeinträchtigt werden – an bestimmten Streckenabschnitten steigt die Autobahn steil an, was eine Herausforderung für den Schwerverkehr darstellt. Um die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss auf dieser viel befahrenen Strecke aufrechtzuerhalten, müssen die LKW winterfit, mit den verpflichtenden Winterrädern ausgerüstet sein und Schneeketten für mindestens zwei Antriebsräder mitführen.“

🔗 Mehr zum Thema:

Gegen Freitagabend lassen Regen und Schneefall etwas nach. Die Temperaturen steigen tagsüber kaum an. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 8 Grad.

Auch am Samstag bleibt es in Nordtirol wahrscheinlich verbreitet trüb, vor allem in der ersten Tageshälfte regnet es zeitweise leicht, über 1200 Meter kann es wieder schneien. In Osttirol wird es mit mäßigem Tauernwind etwas freundlicher, gegen Süden zu wird es sogar überwiegend sonnig.

Eine durchgreifende Besserung setzt dann am Sonntag ein. Mit den Temperaturen geht es tagsüber wieder bergauf. Nach und nach lockert es auf und die Sonne zeigt sich wieder öfters. (TT.com)