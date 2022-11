30 Asylwerber unterwegs nach Tirol, ab morgen Unterbringung in Kufstein

Seit Donnerstagnachmittag versuchte LHStv. Georg Dornauer zusammen mit dem Krisenstab des Landes eine Lösung für weitere 30 Asylwerber zu finden. © Thomas Böhm

Absam ‒ In der Frage rund um die Unterbringung von Flüchtlingen überstürzten sich am Donnerstag wieder die Ereignisse. Zu Mittag hatte das Innenministerium in Zusammenarbeit mit der Bundesbetreuungsagentur beschlossen, 30 weitere Asylwerber ins Zeltlager nach Absam zu übersiedeln.

Das Land Tirol lehnt dies als menschenunwürdig ab. Flüchtlingsreferent und LHStv. Georg Dornauer (SPÖ) war in Zusammenarbeit mit Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), dem Krisenstab des Landes und dem Roten Kreuz Kufstein bemüht, rasch feste Unterkünfte für die Betroffenen zu organisieren.

Ein Quartier des Roten Kreuzes in Kufstein wird seit den Nachmittagsstunden hergerichtet. Betten werden aufgestellt und die Strom- und Heizversorgung gesichert. Das soll bis morgen abgeschlossen sein. Die aus Niederösterreich kommenden Asylwerber werden rund um Mitternacht in Absam erwartet und dort bis zur Unterbringung in Kufstein betreut und bestmöglichst versorgt, wie Dornauer gegenüber der TT bestätigt.

Im Land war man von der Aktion des Innenministeriums mehr als überrascht, deshalb wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Unterkünfte zu finden. Dass in Absam Container aufgestellt werden wie das Innenministerium vorgeschlagen hat, wurde kategorisch abgelehnt.

Morgen findet unterdessen der Asyl-Gipfel von Innenminister Gerhard Karner mit Bürgermeistern aus allen Landesteilen statt. Derzeit suchen täglich rund 600 Personen in Tirol um Asyl an, ein Teil davon zieht jedoch nach wenigen Tagen in andere Länder weiter. (TT)