Bericht bescheinigte Behörden Versagen bei Manchester-Anschlag

Manchester – Eine Untersuchung zum Einsatz der Behörden bei einem islamistischen Terroranschlag in der britischen Stadt Manchester 2017 hat schwere Fehler offenbart. Demnach hätte eines der Opfer wohl überleben können, wäre der Einsatz von Polizei, Feuerwehr und medizinischen Rettungskräften nicht so mangelhaft gewesen, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht.