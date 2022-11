Streit um Asyl-Quartiere in Tirol: 30 Flüchtlinge nach Kufstein gebracht

Innsbruck – Rund 600 MigrantInnen suchen derzeit täglich um Asyl in Österreich an, ein Teil davon verlässt aber wenige Tage später wieder das Land. Für 5200 zum Asylverfahren zugelassene Personen werden jedoch seit Tagen dringend Quartiere in den Bundesländern gesucht. In Tirol hat sich nach der Diskussion um die Zelte in Absam noch nicht viel gebessert. In dieser angespannten Situation schickte das Innenministerium gestern am späten Nachmittag dann überraschend 30 Asylwerber in einem Bus Richtung Tirol. Sie sollten trotz des sich anbahnenden Wintereinbruchs wieder in Absam in Zelten untergebracht werden.