Scholz reiste nach China: Umstrittene elf Stunden

Berlin, Peking – Gestern Nachmittag hob Olaf Scholz (SPD) Richtung Peking ab, heute Nachmittag wird er schon wieder im Flieger nach Berlin sitzen. Gerade einmal elf Stunden dauert der Besuch des deutschen Kanzlers in China, dennoch wird er von der EU, den USA und vor allem in Deutschland selbst kritisch beobachtet.

Im Land fragen sich viele, warum es Scholz sein muss, der als erster westlicher Regierungschef den chinesischen Präsidenten Xi Jinping besuchen muss – jenen Mann, der sich erst vor zwei Wochen endgültig alle Macht verschafft hat. Xi wird den Besuch für seine Zwecke zu nutzen wissen. Die Kritik an den chinesischen Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Uiguren, an den Repressionen in Hongkong oder am Säbelrasseln in Richtung Taiwan, die Scholz anzubringen ankündigte, dürfte die chinesische Öffentlichkeit hingegen nicht erreichen.