Innsbrucker Meisterkonzert: Schumann und Beethoven ganz neu erlebt

Innsbruck – Es gibt zahllose Einspielungen auf Tonträgern von Robert Schumanns Klavierkonzert in a-Moll, zudem findet es sich wohl permanent irgendwo auf einem Programm in irgendeinem Konzertsaal der Welt: Es ist so etwas wie der Ohrwurm unter seinesgleichen, wobei es sei angemerkt, dass der Komponist viele dieser Ohrwürmer geschrieben hat. Was kann man also noch Neues erwarten, wenn das Werk beim Innsbrucker Meisterkonzert erklingt, wie es am Mittwochabend geschah? Trotz der Vertrautheit überraschend viel Neues, wenn es vom Berliner Pianisten Martin Helmchen und dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin (DSO) unter der Stabführung von Jukka-Pekka Saraste gespielt wird. Da öffnen sich neue musikalische Welten. Helmchen kostet die Rubati aus und kann trotz frischer Tempi dank seiner glänzenden Technik jeder Phrasierung, jedem Lauf eine Kontur geben.