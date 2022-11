vision.eXpress in Langkampfen: Automatisierung neu gedacht

„Für immer mehr Firmen wird es schwieriger, Personal zu finden“, sagt das Unternehmer-Duo, das mit der Gruppe in den Bereichen Softwarelösungen für die Produktion, mechanische Fertigung und Stahlbau und Sondermaschinenbau mit 105 Mitarbeitern aktuell an die 12 Millionen Euro Umsatz erarbeitet. Besonders die Tochter automation.eXpress GmbH (Sondermaschinenbau) macht ein steiles Wachstum durch. So wird z. B. durch automatisiertes Be- und Entladen für Maschinen „Personal für andere höhere Tätigkeiten frei“, sagen Grud und Schöpf.