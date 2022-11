Aus abgewendet: Völser „Gartenhäuschen“ öffnet bald wieder

Nun geht es jedoch weiter: Das „Gartenhäuschen“ bezieht Räumlichkeiten in der Aflingerstraße 2 im Westen von Völs (unterhalb von T&G). Geplant sei, die Waren am Wochenende vom Zwischenlager, das von der Cyta zur Verfügung gestellt worden war, in die neu angemieteten Räume zu übersiedeln, berichtet Vereinsobfrau Barbara Ott. Allerdings braucht der Verein noch etwas Zeit, um die großen Mengen an Herbst- und Winterkleidung sowie die Bücher und Spielsachen im neuen Verkaufsraum aufzuhängen bzw. einzuräumen. Ein genauer Termin für die Wiedereröffnung steht also noch nicht fest, sie soll aber so rasch wie möglich erfolgen.