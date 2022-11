Pleite von Zillertaler Seilzug-Firma trotz 1,9 Mio. Euro Covid-Hilfen

Zellberg – Wie es mit der Seilzugfirma GA Actuation Systems in Zellberg und den 70 Mitarbeitern weitergeht, bleibt offen. Wie berichtet, hat das Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt. Ein Verfahren wurde noch nicht eröffnet, weil das Gericht einen Verbesserungsauftrag erteilt hat.

„Der Insolvenzantrag wird weiterverfolgt“, sagt der neue Geschäftsführer Frank Mittendorf. Er sei erst seit Ende Oktober Geschäftsführer, weshalb er im Firmenbuch noch nicht aufscheine. „Die Zahlungsunfähigkeit liegt vor. Jetzt muss man Nägel mit Köpfen machen, damit die Mitarbeiter Geld erhalten“, so Mittendorf. Die Gehälter für September und Oktober sowie das Weihnachtsgeld sind ausständig.

Ob der Betrieb fortgesetzt werden kann, sei offen. Zwei Großkunden hätten allerdings alternative Zulieferer an der Hand, was die Lage für den Zillertaler Betrieb erschwere. Das Unternehmen, das seit Ende 2020 der deutschen Beteiligungs-Holding Accursia Capital gehört, hat auch eine Tochter in Rumänien.