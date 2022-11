Chorherr vor Gericht: Wohltätigkeit oder doch Bestechung?

Wien – Es geht um Amtsmissbrauch, Bestechung und Bestechlichkeit: Ab Dienstag stehen in Wien der frühere Grünen-Politiker Christoph Chorherr und neun weitere Personen vor Gericht, darunter prominente Unternehmer wie René Benko, Michael Tojner, Erwin Soravia und Günter Kerbler. Chorherr soll als Kommunalpolitiker Immobilienprojekte der Mitangeklagten gefördert haben – im Gegenzug für großzügige Spenden für den von ihm gegründeten Verein „S2Arch“. Dieser unterstützt Schul- und Bildungsprojekte in Townships in Südafrika.