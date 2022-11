Acht tote Motorradfahrer bei Unfällen auf Tirols Straßen seit Jahresbeginn

Innsbruck – Lockdowns, Verkehrsbeschränkungen und verschärfte Einreiseregeln haben sich 2020 und 2021 auf die Statistik der tödlichen Motorradunfälle auf Tirols Straßen ausgewirkt: Vergangenes Jahr starben in Tirol laut ÖAMTC vier Personen bei Unfällen mit dem Motorrad, im Jahr zuvor waren es fünf. Jetzt, im ersten Jahr ohne größere Maßnahmen, ist die Zahl der tödlichen Motorradunfälle wieder angestiegen – nämlich auf acht seit Jahresanfang. In der Österreich-Statistik liegt Tirol damit auf Rang vier. Insgesamt entfallen heuer rund 15 Prozent der tödlichen Motorradunfälle in Österreich auf Tirol. Niederösterreich führt die Liste mit 15 tödlichen Motorradunfällen an, vor Oberösterreich (12) und der Steiermark (9).