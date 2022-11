Schwarz-Rot will Reformen zügig angehen, Tauwetter bei Arbeitsgruppen

Innsbruck – Die schwarz-rote Koalition ist offenbar bemüht, von Anfang an ein gutes Verhältnis zur Opposition aufzubauen. So wird es wieder einen Beteiligungsausschuss unter Vorsitzführung von FP-Klubchef Markus Abwerzger geben. „Wir wollen die Einsetzung dieses Beteiligungsausschusses bewusst rasch vorantreiben, weil uns der Informationsfluss der landeseigenen Betriebe nicht nur in Richtung Regierung, sondern auch hin zum Landtag und damit zur Opposition wichtig ist“, betonten SPÖ-Klubchefin Elisabeth Fleischanderl und ihr ÖVP-Pedant Jakob Wolf.