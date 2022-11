Twitter beginnt nach Übernahme durch Musk mit Kündigungen

Laut einer am Donnerstag im Unternehmen verschickten E-Mail erfahren die Angestellten am Freitag zu Beginn der Schicht in Kalifornien, ob sie im Unternehmen bleiben oder nicht. „Im Bemühen, Twitter auf einen gesunden Pfad zu bringen, werden wir durch den schwierigen Prozess der Personalreduktion gehen", heißt es in der Mail. Dies werde „zahlreiche Menschen treffen, die einen wertvollen Beitrag für Twitter geleistet haben", sei aber „leider nötig, um den künftigen Erfolg des Unternehmens zu sichern".