Trump deutet erneut Kandidatur an: „Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich"

Ex-Präsident Donald Trump will offenbar seine Wiederwahlkampagne kurz nach den Kongress-Wahlen am kommenden Dienstag ankündigen.

Washington – Der frühere US-Präsident Donald Trump hat erneut angedeutet, dass er bei den Wahlen 2024 noch mal für das Weiße Haus kandidieren könnte. „Um unser Land erfolgreich, sicher und ruhmreich zu machen, werde ich es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wieder tun", sagte er bei einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner in Sioux City im Bundesstaat Iowa am Donnerstagabend (Ortszeit). „Macht euch bereit, das ist alles, was ich euch sage", ergänzte der 76-Jährige.

Bei den „Midterm"-Wahlen in den USA – zur Mitte von Bidens Amtszeit – werden am kommenden Dienstag alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Zudem stehen in diversen Bundesstaaten Gouverneurswahlen an. Umfragen zufolge haben die Republikaner gute Chancen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erobern. Für den Senat wird ein enges Rennen um die Mehrheit vorhergesagt.