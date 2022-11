Entscheidung über Parallel-Riesentorlauf in Lech/Zürs vertagt

Lech - Die letztgültige Schneekontrolle sowie die Entscheidung über die Ausrichtung der alpinen Parallel-Riesentorläufe des Ski-Weltcups für Frauen und Männer Ende nächster Woche in Lech/Zürs fällt am Sonntag (16.00 Uhr). Darauf einigten sich am Freitag der Internationale (FIS) und der österreichische Skiverband (ÖSV) sowie das lokale Organisationskomitee. Tiefere Temperaturen machen den vom Warmwetter geplagten Organisatoren Hoffnung, die Piste doch noch hinzubekommen.