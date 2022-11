Rund 70 in Peru festgesetzte Touristen sollen freigelassen werden

Lima – Die von protestierenden Dorfbewohnern auf einem Schiff im peruanischen Amazonasgebiet festgehaltenen Touristen sollen auf freien Fuß gesetzt werden. "Nach Gesprächen mit dem Dorfvorsteher von Cuninico wurde unsere Bitte akzeptiert, die Menschen freizulassen", teilte das Bürgerbüro der peruanischen Regierung am Freitag mit. "Die Maßnahme wird in Kürze durchgeführt."

Der Ortsvorsteher Watson Trujillo Acosta bestätigte die Entscheidung im Radiosender RPP: "Die Achtung vor dem Leben muss an erster Stelle stehen. Wir werden ermöglichen, dass die Menschen auf dem Schiff an ihren Bestimmungsort gebracht werden können."

Aus Protest gegen die Untätigkeit der Regierung nach einem Ölleck hatten die Dorfbewohner ein Schiff mit etwa 70 Touristen aus dem In-und Ausland an Bord auf dem Fluss Marañón gestoppt und die Passagiere festgesetzt. Zu der Gruppe gehört auch ein deutscher Urlauber, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin mitteilte. Unter den Passagieren auf dem Schiff sollen auch Touristen aus den USA, Spanien, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz sein.