„Digga, Korruption oder Kamikaze-Drohne?" Anwärter für die Wörter und Sprüche des Jahres

Wien – „Inflation", „Korruption" und „Übergewinn" – bei diesen Kandidatenwörtern wird schnell klar, dass die Wahl zum „Wort des Jahres 2022" von der Energiekrise und Affären geprägt ist. Dazu spielen auch der Ukraine-Krieg und die Klimakrise eine Rolle. Begriffe zur Corona-Pandemie suchen Interessierte heuer hingegen vergeblich. Die Abstimmung – auch zum „(Un-)Spruch", Unwort und Jugendwort des Jahres läuft seit Freitag unter unter oewort.at . Das Voting endet am 29. November (11 Uhr) möglich. Die Bekanntgabe folgt dann am 1. Dezember.

Die Forschungsstelle für Österreichisches Deutsch hat in Kooperation mit der APA – Austria Presse Agentur wieder eine Liste mit Kandidaten zusammengestellt. Wörter, die den Österreicherinnen und Österreichern seit Ende vergangenen Jahres positiv oder negativ aufgefallen sind, konnten zuvor an die Jury geschickt werden. Auf der Voting-Webseite können auch nach wie vor Alternativvorschläge eingereicht werden, die nicht auf der Liste sind.

Der „Unspruch des Jahres" könnte unter anderem Bundeskanzler Karl Nehammers (ÖVP) Aussage „Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher: Alkohol oder Psychopharmaka!" werden. Konkurriert wird er unter anderem von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mit „Die Empirie, die Wissenschaft ist das eine, die Fakten sind das andere." Dritter Kandidat ist Bildungsminister Martin Polaschek, der sich in einem „ZiB2"-Interview am 29. Juni immer wieder so äußerte: „Das müssen wir uns anschauen. | Wir werden uns das gleich genau anschauen. | Dann werden wir uns sehr genau anschauen. | Man muss es sich anschauen... | Diese Zahlen werden wir uns genau anschauen. | Wir werden uns das noch einmal genau anschauen. | Ich kann mir das gern anschauen." (APA, TT.com)