Putin rechtfertigt Krieg: Lage in der Ukraine war für Russland gefährlich

Der Kremlchef bezeichnete erneut die Führung in Kiew als "neonazistisch". Ein Zusammenstoß sei unausweichlich gewesen. © Mikhail METZEL/Sputnik/AFP

Kiew, Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin hat zum Feiertag der nationalen Einheit erneut den Krieg gegen die Ukraine gerechtfertigt und Vorwürfe gegen den Westen erhoben. "Die sogenannten Freunde der Ukraine haben die Lage so weit getrieben, dass sie für Russland gefährlich und für das ukrainische Volk selbstmörderisch wurde", sagte Putin nach Agenturangaben am Freitag in Moskau.

Entgeltliche Einschaltung

Die westliche Politik ziele auf "Schwächung, Teilung, Zerstörung Russlands" ab. "Wir werden das niemals zulassen. Wir werden unser Vaterland schützen, wie unsere Vorväter das getan haben", sagte der Kremlchef bei einer Rede vor Historikern und Religionsvertretern. Erneut verunglimpfte er die Führung in Kiew als "neonazistisch" und sagte, ein Zusammenstoß mit diesem "Regime" sei unausweichlich gewesen.

Medwedew: "Heiliger Kampf gegen Satan"

Auch der frühere russische Staatschef Dmitri Medwedew verteidigte in einem Blog-Beitrag zum Tag der nationalen Einheit den Krieg gegen die Ukraine als "heiligen Kampf gegen Satan" und stellte wie Putin die Ukraine als Teil Russlands dar. Geflohene Russen bezeichnete er am Freitag im Online-Dienst Telegram als "feige Verräter". Nach Beginn der russischen Militäroffensive in der Ukraine im Februar waren zehntausende Russen aus dem Land geflohen. Eine zweite Fluchtwelle erfolgte, nachdem Putin am 21. September die Mobilmachung von 300.000 Reservisten verkündete.

Der Vatikan sieht unterdessen einige positive Zeichen in Richtung eines Dialoges über Frieden in der Ukraine. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin sagte am Freitag am Rande eines interreligiösen Treffens in Bahrain laut Kathpress vor Journalisten, es gebe "einige kleine Andeutungen", die er als positiv bewerte. Dazu zähle die Nachricht über eine Bereitschaft Moskaus, das Getreideabkommen mit der Ukraine doch weiterlaufen zu lassen. Parolin betonte, der Heilige Stuhl sei stets bereit zu helfen, wenn es darum gehe, einen Weg zu einem Dialog zu finden.

Putin hatte am 24. Februar den Einmarsch seiner Truppen in das Nachbarland befohlen. In über acht Monaten seitdem hat Russland schwere Verwüstungen in der Ukraine angerichtet und den besetzten südöstlichen Teil zu russischem Staatsgebiet erklärt. Die Ukraine wehrt sich mit ausländischer Unterstützung. Ihre Armee hat in den vergangenen Wochen russische Truppen an vielen Stellen zurückgedrängt.

Russland zieht Schwerverbrecher ein

Am Freitag unterzeichnete Putin gleichzeitig zwei Gesetzesänderungen, die das Aufstocken seiner geschwächten Truppen in der Ukraine ermöglichen sollen. Er schuf eine Rechtsgrundlage für Freiwilligenbataillone. Außerdem wurde geregelt, dass Schwerverbrecher trotz ihrer Verurteilung zur Armee eingezogen werden können. Der 4. November wird in Russland als Tag der nationalen Einheit begangen. Er erinnert an die Vertreibung polnischer Truppen aus Moskau 1612.

Zudem will der russische Präsident am Freitag in Moskau eine große historische Ausstellung eröffnen, in der die offizielle russische Sicht auf die Ukraine präsentiert wird. Russland hat das Nachbarland vor mehr als acht Monaten am 24. Februar angegriffen. Die Ukrainer wehren sich nach Kräften und werden dabei von einer Vielzahl westlicher Staaten unterstützt. (APA/dpa/Reuters/AFP)