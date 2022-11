ÖFB trieb Pläne für Trainingszentrum voran und prüft Klage

ÖFB-Präsident Gerhard Milletich will die Vorwürfe aufklären.

Wien – Österreichs Fußball-Bund hat die Pläne zur Errichtung des schon lange ersehnten Trainingszentrums in Wien-Aspern vorangetrieben. Nach einer außerordentlichen Präsidiumssitzung am Freitag in Wien schrieb der ÖFB von "weiteren Konkretisierungsschritten", die mit überwiegender Mehrheit beschlossen worden seien. ÖFB-Präsident Gerhard Milletich hatte darüber hinaus Aufklärung zu zuletzt medial aufgekommenen Vorwürfen gegen seine Person angekündigt.