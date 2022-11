Ohne Vorrang abgebogen: Zwei Verletzte bei Unfall in Mils

Mils – Am Freitag kam es in Mils zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 74-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann verletzt wurden.

Der 34-jährige Türke war kurz vor 13 Uhr auf der B171 in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Gleichzeitig dürfte die 74-Jährige mit ihrem Pkw – ohne dem Fließverkehr den Vorrang zu geben – in die Kreuzung eingefahren sein.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei sich beide Lenker verletzten. Die 74-jährige Frau wurde per Notarzthubschrauber, der 34-Jährige per Rettung in die Klinik gebracht.