4:3 gegen Capitals: Auf der Auswärtstournee setzen Haie starke Zeichen

Wien – Kalt, kälter, die Haie. Nach dem Sieg beim KAC am Dienstag präsentierten sich die Innsbrucker beim Comeback von Kapitän Jan Lattner am Freitag bei den Vienna Capitals als Meister der Effizienz. Dario Winkler traf mit seinem fünften Saisontreffer zum 1:0, vielleicht hat ja auch ÖEHV-Teamchef Roger Bader, der keinen HCI-Spieler für den Deutschland-Cup einberufen hat, davon Notiz genommen. Vier Sekunden vor der Drittelsirene sorgte der konstante Tyler Coulter für das 2:1.

Im Mitteldrittel führten die Haie die Wiener erneut auf das Glatteis. Senna Peeters und Brady Shaw – in in dieser Saison im monströsen Innsbrucker Powerplay – schossen eine komfortable 4:1-Führung heraus, die die Capitals zu noch mehr Härte reizte.

Im Schlussabschnitt zündeten Tiroler Eigenfehler die Partie nochmals an, die Hausherren kamen auf einen Treffer (3:4) heran und hatten am Ende sogar noch ein Powerplay, das keinen Erfolg mehr brachte.

Nach zwei Auswärtsiegen in Serie und dem ersten in der Bundeshauptstadt seit März 2018 spielen die Haie am Samstag in Fehervar vor. Die Bringschuld liegt auch in diesem Fall beim Vizemeister aus Ungarn, was für die Haie spricht. (lex)