Wollte E-Scooter stehlen: Dieb (28) in Landeck auf frischer Tat ertappt

Landeck – Am Donnerstagabend wurde ein 28-Jähriger in Landeck auf frischer Tat ertappt, wie er versuchte, einen mittels Schloss gesicherten E-Scooter zu entwenden. Zuvor hatte der Italiener, gegen den ein aufrechtes Aufenthaltsverbot besteht, bereits ein ebenfalls mit einem Schloss gesichertes Fahrrad gestohlen.

Wie die Polizei in einer Aussendung bekannt gab, wurden im Zuge der Durchsuchung seines Gepäcks weiteres, "offensichtliches Diebesgut" in Form von Kleidung festgestellt werden. Der Mann wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)