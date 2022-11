Angebot für Kindergarten-Quereinsteiger wird ausgeweitet

Im Studienjahr 2021/22 haben an mehreren Pädagogischen Hochschulen (PH) die ersten Quereinsteiger-Ausbildungen für den Kindergartenbereich gestartet. Jetzt soll das Angebot ausgeweitet werden. Während der bestehende Lehrgang nur Personen mit facheinschlägiger Vorbildung (Bachelor in Pädagogik, Bildungswissenschaften, Lehramt für Volks- oder Sonderschule) offensteht, ist die neue, umfangreichere Quereinsteiger-Ausbildung für Bachelor-Absolventen aller Fachrichtungen gedacht.

Der bestehende Quereinsteiger-Lehrgang umfasst 60 ECTS, das entspricht dem Arbeitsaufwand von einem Jahr Vollzeitstudium. In einer Novelle des Bildungsministeriums, die bis 8. November in Begutachtung ist, ist nun ein weiterer Abschluss für Quereinsteiger vorgesehen: Ab Frühjahr 2023 sollen sich im neuen Hochschullehrgang auch Absolventinnen und Absolventen von nicht-facheinschlägigen Bachelor-Studien zur "gruppenführenden Elementarpädagogin" bzw. zum "gruppenführenden Elementarpädagogen" ausbilden lassen können. Der Umfang der Ausbildung ist dafür länger: 120 ECTS, das entspricht zwei Jahren Vollzeitstudium - und damit der Dauer einer Ausbildung in den bereits bestehenden Tageskollegs an den Bundesbildungsanstalten für Elementarpädagogik (Bafep). Berufsbegleitend dauert die Kolleg-Ausbildung je nach Standort fünf bis sechs Semester.

Fast drei Viertel der Kindergartenpädagoginnen werden derzeit noch in den Langformen der Bafep ausgebildet - also in einer berufsbildenden Schulform, die mit Matura und Berufsberechtigung abschließt. 2022 gab es an der Langform rund 1.700 Absolventinnen, an den Kollegs rund 600. Allerdings ist laut Rückmeldungen aus der Praxis der Anteil derer, die nach dem Abschluss tatsächlich im Kindergarten arbeiten, unter Kolleg-Absolventinnen deutlich höher als unter jenen der Langform. Als Maßnahme gegen den Personalmangel in den Kindergärten hat das Bildungsministerium die Zahl der Kolleg-Plätze zuletzt weiter ausgebaut.