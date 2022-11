Theaterwerkstatt in Dölsach setzt die Jugend in Szene

Dölsach – Der Jüngste ist 16 Jahre, die Älteren sind in ihren 20ern: Das ist das Alter der drei jungen Frauen und der drei Burschen, die bald zum ersten Mal im Scheinwerferlicht stehen werden. Die sechs Nachwuchstalente der Theaterwerkstatt Dölsach spielen die Mitglieder einer WG, die von zwei Gangstern überfallen wird. Das Ganze ist allerdings ein Versehen, denn die Ganoven haben sich schlicht in der Adresse geirrt. Dazu kommt noch, dass die Jugendlichen kein Interesse für den Ernst der Lage aufbringen, und so sind Turbulenzen vorprogrammiert. „Dumm gelaufen“ heißt die Krimikomödie, die am Samstag, den 12. November, 20 Uhr, im Tirolerhof Dölsach ihre Premiere feiert.