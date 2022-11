Strom für 90.000 Haushalte: Der lange Weg zum Megaprojekt GKI

Als gestern um 14 Uhr mit der feierlichen Eröffnung begonnen wurde, waren noch immer Regenwolken am Himmel. Für GKI-Geschäftsführer Johann Herdina allerdings kein Grund für Unmut, denn „wir Energieerzeuger brauchen den Regen“, sagt er schmunzelnd. „Wir haben in Tirol das Problem, immer noch ein Strom-Importland zu sein.“ Er fügt hinzu: „Deshalb sind wir sehr stolz darauf, diesen Meilenstein gesetzt und somit ein Vorzeigeprojekt im deutschsprachigen Raum geschaffen zu haben.“ Funken zwischen den beiden Länderseiten seien keine geflogen, im Gegenteil. Man sei stolz darauf, ein grenzüberschreitendes Projekt dieser Größenordnung „so gemeinschaftlich und harmonisch“ abgewickelt zu haben, auch bei erschwerten Baubedingungen während der Corona-Zeit.

Für Herdina braucht es in Zukunft mehrere Formen der erneuerbaren Energie, er setze dabei nicht nur auf Wasserkraft. „Wenn man sich allerdings das gesamte Windkraft-Potenzial in Tirol ansieht, kommt man auf circa 370 GWh. Im Vergleich dazu schafft das GKI jährlich allein 440 GWh Strom aus erneuerbarer und heimischer Wasserkraft – das nur zur Größenorientierung.“ Was also von außen auf den ersten Blick unscheinbar wirkt – das Kraftwerk wurde hauptsächlich unterirdisch gebaut –, deckt in Summe rund acht Prozent des Tiroler Stromverbrauchs, die TT berichtete. Der Bau erstreckt sich von der Wehranlage im schweizerischen Ovella über das Gebiet von sieben Tiroler Gemeinden im Oberen Gericht. Auch für den Tiwag-Vorstandsvorsitzenden Erich Entstrasser wurde mit dem GKI ein großer Schritt in eine autonome Energiezukunft gemacht: „Das GKI wird viele Jahrzehnte umweltfreundlichen Strom aus erneuerbarer Wasserkraft erzeugen, dessen Nutzen insbesondere kommenden Generationen zugutekommen wird.“