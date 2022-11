Hilfseinrichtungen schlagen Alarm: Angst vor der Armutsfalle in Tirol

Innsbruck – Ob Miete, Strom, Heizung oder einfach nur eine warme Mahlzeit: Selbst für die grundlegendsten Dinge fehlt immer mehr Tirolerinnen und Tirolern das Geld. Mindestpensionisten, Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern leiden oft besonders unter der Teuerung. Aber auch im so genannten Mittelstand gilt eine zunehmende Zahl an Menschen als armutsgefährdet, die sich davor fürchten, Rechnungen bald nicht mehr begleichen zu können. Hilfseinrichtungen schlagen Alarm und fordern von Bundes- wie Landesregierung treffsichere finanzielle Unterstützung.

„Wir müssen darauf achten, dass die soziale Schere nicht noch weiter auseinander geht“, sagt Elisabeth Rathgeb, Direktorin der Tiroler Caritas, gestern bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. „Es kann nicht sein, dass sich bei uns jemand die Frage stellen muss: Will ich heizen oder essen?“ Sie berichtet, dass die Zahl der Sozialberatungen bei der Caritas heuer im Vergleich zum Jahr 2019 um 40 Prozent zugenommen hat. „Große Sorgen haben wir vor dem Dezember, wenn Betriebskostennachzahlungen und Strompreis-Akontozahlungen fällig werden. Es ist zu befürchten, dass die Zahl der Hilfesuchenden dann noch mal stark steigen wird.“

Niederschwelligen Zugang zu Unterstützungsangeboten soll eine neue Webseite der Caritas ermöglichen. Unter soll Orientierung für Anliegen unterschiedlichster Art geboten werden. Rathgeb pocht aber auch auf ein rasches Handeln der politischen Entscheidungsträger. Die Treffsicherheit der Hilfspakete müsse erhöht werden, „es braucht gezielte Maßnahmen für jene Gruppen, die besonders betroffen sind“. Dazu gehört für sie etwa die Beibehaltung der Mindestsicherung in Tirol und Indexanpassungen für Sozialgelder.

Auch Armutsforscher Andreas Exenberger von der Uni Innsbruck fordert, dass „Unterstützungsleistungen mit der Teuerung Schritt halten müssen“. Besonders Kinder und Jugendliche leiden laut ihm unter prekären finanziellen Verhältnissen. Sie würden sich zurückziehen, weniger am gesellschaftlichen Leben teilhaben, langfristig leide die Chancengleichheit. Diese Gemengelage gefährde in weiterer Folge den sozialen Zusammenhalt. „Und das müssen wir mit allen Mitteln verhindern.“

Dass es bei immer mehr Menschen im Geldbeutel knapp wird, beobachtet auch Herbert Peer, Koordinator der Aktion „Netzwerk Tirol hilft“. Er sei mit immer mehr Ansuchen um Unterstützung konfrontiert, „besonders auch für psychiatrische Betreuung“. Michael Hennermann, Geschäftsführer des Vereins für Obdachlose und der Beratungsstelle für Delogierungsprävention, berichtet von wachsenden Sorgen in der Bevölkerung. „Viele wenden sich an uns und haben regelrecht Angst, sich die Zukunft nicht leisten zu können. Ich bin mir sicher, dass mehr Leute in den kommenden Monaten mit Rechnungen dastehen werden, die sie nicht im Stande sind zu bezahlen.“ Ihnen müsse rasch und unkompliziert geholfen werden. „Dadurch wird hoffentlich ein Anstieg der Obdachlosigkeit verhindert.“