MotoGP-Finale in Valencia: Der Teufel muss nicht rechnen

Von Daniel Suckert

Valencia – Mit belastendem Kopfkino muss sich Weltmeister Fabio Quartararo beim morgigen Finale der Königsklasse auf zwei Rädern (14 Uhr, Servus TV) nicht mehr beschäftigen. Dass der Franzose seine zweite MotoGP-Krone bereits im Vorfeld gegen seinen italienischen WM-Kontrahenten Francesco Bagnaia (Ducati) verloren hat, kann man nicht wirklich sagen.

Des Teufels Fähigkeiten: Selbst Yamaha musste sich vor dem Finale eingestehen, dass man nie mit einer klaren Führung unter der Saison gerechnet hätte. Satte 91 Punkte hatte Quartararo rund um den Deutschland-Grand-Prix (19. Juni) Vorsprung. Das lag jedoch nicht am japanischen Arbeitsgerät „M1“, sondern mehr an den Fähigkeiten von „El Diablo“, der bis dahin so gut wie keine Fehler gemacht hatte.

Ich habe nichts zu verlieren. Ich muss gewinnen und ,all in‘ gehen. Die Saison war hart. Fabio Quartararo (Yamaha, Weltmeister)

Täuschen hatte sich der Franzose davon aber nicht lassen, wie er bei der Online-Pressekonferenz klarstellte: „Ich habe gewusst, dass Pecco (Bagnaia, Anm.) schnell war und er bis zum Ende um den Titel kämpfen würde.“ Zu groß war der Ducati-Vorteil.

Auch der achtfache Champion Marc Márquez hatte im Rahmen des Spielberg-Auftritts gefordert: „Yamaha muss Fabio helfen. Sie stehen nur wegen ihm dort oben.“

Des Teufels Rechnung: Und weil er in der ersten Saisonhälfte aus dem unterlegenen Bike stets das Maximum herausgeholt hatte, will er seine zwei Fehler (Thailand, Australien) nicht überbewerten. Für das Finale braucht er ebenso keinen Rechenschieber mehr: „Ich habe nichts zu verlieren. Ich muss gewinnen und ,all in‘ gehen. Die Saison war hart, aber wir kämpfen noch um die WM.“

Duell auf Augenhöhe: Zwischen Fabio Quartararo (l./Yamaha) und Francesco Bagnaia (Ducati) gibt es kein böses Blut. © AFP

Im heutigen Qualifying will er den Grundstein für ein gutes Rennen legen. Die erste Reihe sei ein Muss, um in Valencia überhaupt vom Sieg träumen zu dürfen. Quartararo muss triumphieren, Bagnaia nur in den Top 14 landen, um seine erste WM-Krone sein Eigen nennen zu dürfen.

Des Teufels Gehilfe: Ein Platz unter den Top 14 – das klingt auf den ersten Blick nach einer leichten Aufgabe für WM-Leader Bagnaia. Vor allem mit der roten Desmosedici als Arbeitsgerät. Doch genau darin besteht die große Gefahr für das italienische Lager und Quartararos Chance: Bagnaia steht vor seinem größten Triumph – der Druck, besonders verstärkt durch die scheinbar leichte Voraussetzung, ist immens.

Vorher waren die Rennen mental einfach: Ich musste ,nur‘ gewinnen. Ich habe nicht allzu viel an die WM gedacht. Francesco Bagnaia (Ducati, WM-Leader)

Das mögliche Nervenflattern will Pecco um jeden Preis verhindern. Die Last, den ersten Titel für Italien seit Valentino Rossi (2009) und den ersten für Ducati seit Casey Stoner (2007) zu holen, spürt er trotzdem mehr denn je. Den WM-Pokal griff der 25-Jährige beim Fototermin nicht an: „Man muss großen Respekt davor haben. Vorher waren die Rennen mental einfach: Ich musste ,nur‘ gewinnen. Ich habe nicht allzu viel an die WM gedacht. Mit Sicherheit sind diese Tage in Valencia komplizierter. Wir müssen den Job jetzt beenden.“

Den „Worst Case“, einen Sturz und eine Nullnummer, erlebte auch Bagnaia heuer schon zweimal: „Ich bin zweimal gestürzt. Das bedeutet, dass ich in der Tat Fehler gemacht und es gespürt habe. Aber ich bin der Favorit, kann mir einen 14. Platz leisten – auch wenn ich nicht im Geringsten daran denken darf.“