Seat Tarraco: Volkswagens Spanier bringen den GTI ins SUV

Innsbruck – Wer es gerne etwas dynamischer mag, schaut sich innerhalb des Volkswagen-Konzerns bei Seat und Cupra um. Vermitteln die Spanier durch knackigere Fahrwerksabstimmungen und direkter ausgelegte Lenkungen doch das Gefühl sportlicher Fortbewegung. Die technische Basis ist gleich. Und so ist das 4,7-Meter-SUV Tarraco Seat-Flaggschiff und zugleich Bruder des VW Tiguan Allspace und des Škoda Kodiaq. Da passt es dazu, dass der Spanier zusammen mit dem Tiguan in Wolfsburg vom Band läuft. So fühlt sich der Tarraco auch an. Hochwertige Materialien und hohe Verarbeitungsgüte prägen das Auto, zumal Seat die FR-Versionen (im Test) besonders fein und geschmackvoll ausstattet. Dem Tarraco bringt dies unter anderem auch geradezu fantastische Sportsitze ein, mit denen man aufgrund ihrer Dimension und Ausformung gerne tausend Kilometer am Stück fahren würde.