Hubschrauber mit sieben Personen in Süditalien vermisst

Rom – In der süditalienischen Adria-Region Apulien wird ein vermisster Hubschrauber mit sieben Personen an Bord gesucht. Der Helikopter mit zwei Besatzungsmitgliedern und fünf Passagieren, darunter zwei Kinder, sei gegen 10.30 Uhr vom Radar verschwunden, teilten die Behörden am Samstag mit. Der Hubschrauber war von den Tremiti-Inseln in Apulien in Richtung italienisches Festland gestartet.